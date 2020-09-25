مخاوف بعد حضور الجماهير لـ السوبر الأوروبي بـ بودابست

المواطن - محمد سمعه

سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحضور ما يقرب من 15 ألف متفرج لمتابعة السوبر الأوروبي بمدينة بودابست المجرية الذي أُقيم أمس الخميس بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني.

15 ألف متفرج حضروا المباراة في بودابست

وردًا على هذا القرار، فإن فرانك أولريش مونتجمري رئيس الرابطة الطبية العالمية أعرب عن مخاوفه من احتمالية تفشي فيروس كورونا بين الحضور الجماهيري، بعد السماح لهم دخول ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية وحضور المباراة بهذا العدد الكبير.

وقال مونتجمري لـ صحيفة Passauer Neue Presse: “يبدو أن كرة القدم تُرضي الأغبياء، لا زلنا في مرحلة الخطر ويحضرون لهذه المباراة بهذا العدد الكبير، هذه إشارة خطيرة”.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية العالمية: “المواطنون لا يستطيعون قضاء العطلة خارج منازلهم، ولكن رئيس ولاعبي بايرن ميونخ، يذهبون إلى المنطقة الخطرة، هذه إشارة غير مطمئنة”.

وكانت مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية انتهت بفوز البايرن بنتيجة هدفين لهدف ليُتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

أحداث مباراة السوبر الأوروبي في بودابست

وبدأ الشوط الأول من مباراة البايرن ضد إشبيلية، بضغط هجومي من الفريق الأندلسي الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بالدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وظل الفريق البافاري يضغط بقوة حتى تمكن من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الألماني ليون جورتسيكا بالدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول. ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي الشوط الثاني، أهدر نادي إشبيلية فرصة إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب المغربي يوسف النصيري بعد انفراده بالحارس مانويل نوير حارس البايرن لكن الأخير صدها، لينتهي الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين الفريقين ويذهب كل منهما إلى شوطين إضافيين. ومع بداية الشوط الإضافي الأول نجح الإسباني خافي مارتينيز في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ104 لـ بايرن ميونخ ضد إشبيلية بعد خطأ قاتل في التصدي من الحارس المغربي ياسين بونو حارس نادي إشبيلية. وانتهى الشوط الإضافي الأول بتقدم البايرن على حساب إشبيلية بثنائية لهدف. وفي الشوط الإضافي الثاني، حافظ البايرن على تقدمه ليُتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية بتاريخه. وكانت مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية أُقيمت على ملعب بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

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