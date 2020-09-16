مدافع أرسنال يُعوض رحيل بلعمري عن الشباب

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي الشباب في التعاقد مع المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك لتعويض رحيل المدافع الجزائري جمال بلعمري عن الليث مؤخرًا، بعدما طلب فسخ عقده.

وتحدث موقع SDNA اليوناني أن الشباب مهتم بضم سوكراتيس حيث سيقدم له عقد مدته 3 سنوات مقابل راتب سنوي قيمته 11 مليون يورو ونصف المليون.

مدافع أرسنال خارج حسابات المدرب أرتيتا

ويبدو أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز لا يُفكر في الاعتماد على اللاعب سوكراتيس باباستاثوبولوس خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب اللاعب اليوناني في الرحيل للبحث عن فرصة اللعب بصورة منتظمة في نادٍ آخر.

وكان الشباب أعلن مسبقًا عن أن بلعمري طلب إنهاء عقده مع الفريق والرحيل، وهو ما وافقت عليه إدارة الليث، كما أن اللاعب الجزائري سيكون ملتزمًا بسداد بعض الأموال وفق الاتفاق المسبق بينه وبين إدارة خالد البلطان.

وسبق للاعب سوكراتيس باباستاثوبولوس اللعب في صفوف العديد من الأندية مثل ميلان الإيطالي وفيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في ألمانيا.

سوكراتيس باباستاثوبولوس متألق مع أرسنال منذ عامين

وكان سوكراتيس باباستاثوبولوس صاحب الـ32 عامًا انضم لنادي أرسنال في عام 2018 قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند.

يذكر أن نادي الشباب كان أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 محتلًا المركز السابع برصيد 43 نقطة.

سر قلق جماهير الشباب

وما يجعل جماهير الليث قلقة حول إتمام الصفقة هو أن المدافع اليوناني سوكراتيس وصل لعامه الـ32 وكانوا يفكرون في استقطاب مدافع شاب في هذا المركز.

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