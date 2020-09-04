مدرب الشباب السابق يقترب من العودة إلى الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

اقترب مدرب نادي الشباب السابق، الروماني ماريوس سوموديكا من العودة إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل.

الوحدة يفاوض سوموديكا

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الوحدة في مفاوضات متقدمة مع مدرب الليوث السابق الروماني سوموديكا للتعاقد معه لتدريب الفريق الموسم المقبل”.

وكان نادي الوحدة قد أنهى التعاقد مع المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو بصفة ودية، منتصف شهر أغسطس الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب مع سوموديكا

وتعاقد نادي الشباب مع المدرب الروماني سوموديكا، في يوليو عام 2018، بعقد يمتد لمدة عامين، ولكن إدارة الليوث اكتفت بعام واحد، وتم فسخ العقد بالتراضي في شهر مايو من العام الماضي.

وخاض الليوث تحت قيادة سوموديكا 30 مباراة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاز في 15 مباراة، وتعادل 9 مرات، وهُزم في 6 لقاءات.







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