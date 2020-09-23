مدرب الهلال يُوجّه رسائل نارية للاتحاد الآسيوي: احترموا بطل آسيا

المواطن - محمد سمعه

انفجر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد رفض الأخير تأجيل مباراة الزعيم ضد النادي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتحدث لوشيسكو قبل المباراة قائلًا: “الاستمرار بهذا الوضع غير ممكن، خصوصًا وأن الأزرق هو حامل اللقب، لا أعرف سبب هذا الضغط، سيُخاض النهائي في ديسمبر وهناك وقت كافٍ”.

وتابع لوشيسكو: “لقد قاتلنا، وتجاوزنا الظروف، وفزنا في مباريات صعبة، الآن حان الوقت بأن يتم إعادة جدولة المباريات القادمة من الاتحاد الآسيوي”.

وأضاف مدرب الزعيم غاضبًا: “يجب أن يراعوا الجميع ويحترموا فريقنا فنحن نريد الحفاظ على لقبنا”.

طلب مدرب الهلال من الاتحاد الآسيوي:

وتابع مدرب الهلال: “أطلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل الدور القادم، ولدي حاليًّا 9 لاعبين و 3 حراس مرمى، أخبروني ماذا أفعل ؟”.

ويستعد الأزرق لمواجهة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

11 لاعبًا فقط للزعيم ضد شباب أهلي دبي:

وبسبب مشاركة 11 لاعبًا فقط في مباراة الأزرق ضد شباب أهلي دبي، قد يتم إصدار قرار رسمي باستبعاد بطل آسيا 2019 من نسخة البطولة بالعام الحالي لأن القائمة أقل من 13 لاعبًا للمباراة وفقًا للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الهلال ضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد التعادل السلبي مع فريق شاهر خودرو الإيراني يوم الأحد الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات وبدون أهداف.

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