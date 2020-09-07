مساعد ندا: احترافي في النصر من أهم إنجازاتي

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم كرة القدم الكويتية، مساعد ندا أن اللعب في صفوف نادي النصر من أهم الإنجازات في مسيرته الرياضية.

مساعد ندا يُشيد بتجربة النصر

ونشر مساعد ندا عبر حسابه حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء تسجيله لهدف خلال فترة احترافه في النصر، مبديًا سعادته بالدفاع عن ألوان العالمي.

وعلق قائلًا: “لكل لاعب في مسيرته الرياضية دائمًا هناك إنجاز تجعلك تفتخر وتتشرف بهذا المشوار.. ومن أهم هذه الإنجازات بالنسبة لي هو ارتدائي شعار النصر.. فارتداء قميص النصر العالمي يعتبر إنجازًا لأي لاعب كرة قدم”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة مساعد ندا عبر “تويتر”، وقال سامي الشويكي العنزي: “وحبيناك كثيرًا يا مساعد، وتشرفنا أنك لعبت مع عشقنا النصر”، وكتب فهد العنزي: “كلام جميل من نجم كبير”.

ندا يتألق

ويُعتبر ندا واحدًا من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الكويتية، وكانت بدايته مع فريق القادسية الكويتي، واحترف في ناديي النصر والشباب السعوديين، بالإضافة إلى العروبة، كما تألق مع المنتخب الأول.

ويلعب صاحب الـ37 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكويتي، ويُقدم مستوى مميزًا، ما دفع النقاد الرياضيين للمطالبة بعودته إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.







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