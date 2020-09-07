النصر يسعى لعقد صفقة تبادلية مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

ترغب إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، في عقد صفق تبادلية مع النادي الأهلي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

النصر وصفقة تبادلية مع الأهلي:

وقال الإعلامي طارق الحماد خلال برنامج “الديوانية”: “إدارة نادي النصر أبلغت نظيرتها في الأهلي برغبتها بمقايضة اللاعب أحمد موسى مع حارس المرمى الدولي محمد العويس”.

وارتبط اسم المهاجم النيجيري أحمد موسى بالرحيل عن النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أنه لم يُقدم المستوى المتوقع منه، قبل أن يستعيد بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت تقارير صحافية خلال الفترة الأخيرة إلى أن العالمي يسعى للتعاقد مع حارس المرمى محمد العويس، للاستفادة بخبراته في المسابقات المحلية والقارية، أملًا في المنافسة على البطولات.

العالمي هذا الموسم:

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، قبل جولة على نهاية المسابقة التي توج الهلال بلقبها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد القطري متصدر الترتيب.







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