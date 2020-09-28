مشروع أمالا يغير مفهوم السياحة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تمضي المشاريع الضخمة التي تمثل السمة المميزة لرؤية 2030 للتنويع الاقتصادي بكامل قوتها، وذلك على الرغم من الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19 وتشكيك المتشائمين والمتشككين، وليس هناك دليل أقوى على ذلك من مشروع أمالا المعروف باسم ريفيرا البحر الأحمر.

وقال نيك نابلس، الرئيس التنفيذي لشركة أمالا: نحن نسير على الطريق الصحيح ونستطيع القول إن المشروع واحد من أجرأ المشروعات في المنطقة وسيغير مفهوم السياحة ’ مؤكدًا على أنه من المقرر إطلاق المرحلة الأولى بحلول عام 2024.

وتابع: أنا محظوظ بما يكفي لأكون على رأس مشروع مذهل سيكون رائدًا في عدة مجالات، مضيفًا: أنا أعمل مع محترفين من جميع أنحاء العالم وشرفت برؤية المواهب السعودية الشابة تنمو وتتطور إلى قادة الغد في البلاد.

واستطرد نيك نابلس قائلًا: لدي 3 عقود من الخبرة في مجال الضيافة الفاخرة وصناعة الترفيه، عملت في بعض من أشهر الأسماء في هذه القطاعات بما في ذلك ريتز كارلتون وفور سيزونز وغيرها من المشاريع الضخمة، لكن أعتقد أن أمالا أكثر طموحًا من أي منهم.

وفسر ذلك بقوله: يرجع هذا لسبب أن المشروع يقع في السعودية التي بدأت مؤخرًا فقط في تسويق معالمها التاريخية والثقافية والطبيعية للجمهور الدولي، والسبب الآخر أن المسافرين يريدون استكشاف ما هو أكثر من الشمس والبحر والرمال، فهم يريدون الرفاهية والراحة وخوض تجارب وأنشطة مميزة، ويريدون كل ذلك في سياق بيئي سليم.

مشروع أمالا في وقت كوفيد-19

وقال نيك نابلس: رغم وجود تحديات متوقعة أثناء البدء في مشروع أمالا لكن العقبة الأخيرة ظهرت في وقت سابق من هذا العام بسبب أكبر أزمة صحية واقتصادية منذ قرن، ولكن من جهة أخرى، فقد كنا محظوظين إلى حد ما في توقيت الوباء، فنحن ما زلنا في المراحل الأولى من التطوير، ولم يفسد الوباء خططنا وتمكنا من التقدم كما هو مخطط له عن طريق العمل عن بُعد.

وتابع: ومثل كثير من المشروعات الضخمة الأخرى في رؤية 2030 فتتم إدارة وتمويل مشروع أمالا من قبل صندوق الاستثمارات العامة الذي لم يظهر أي علامة على التباطؤ حتى أثناء الضغوط المالية والاقتصادية للوباء.

نبذة عن مشروع أمالا

وتشمل الخطة الرئيسية إنشاء 3 مجمعات على مساحة تزيد عن 4000 كيلومتر مربع من البيئة البرية والبحرية على ساحل البحر الأحمر، وبحيث يكون أيضًا أكبر مركز لمشروع سياحي وثقافي كبير.

وتقدم المجمعات الثلاثة تجارب مختلفة للزوار، حيث سيكون تريبل باي ملاذًا صحيًا شاملًا مع أحدث المرافق الطبية، فضلًا عن البنية التحتية الرياضية ذات المستوى العالمي.

كما سيتم إنشاء مركز للفنون والثقافة، مع متحف للفن المعاصر، ومكان لمهرجان الأفلام، وأماكن للفنون المسرحية، أما المكان الثالث فسيتيح للمقيمين والزائرين الاسترخاء في منتجعات حميمة مع مرافق ترفيهية من الدرجة الأولى.

وقال نابلس إن المجمعات الثلاثة ستكون متميزة من حيث الغرض وكذلك التصميم وستضم أمالا أيضًا معهد أحياء مائية بحيث يشمل البحث والتطوير لدراسة مبادرات الحفاظ على المحيطات وتطبيقها على باقي سواحل المملكة وبحار العالم.

أمالا ومفهوم جديد للسياحة

وأكد نيك نابلس على أن مشروع أمالا يروج لنوع جديد من السياحة وهو سياحة ما بعد الرفاهية، متابعًا أن هذا المفهوم آخذ في التطور، ويدفع السياح الأكثر تميزًا اليوم لاكتشاف تجارب شخصية لا مثيل لها، وأمالا ستعيد تعريف تجربة المنتجع الفخم وتجربة السياحة بأكملها، وستضع معايير الخدمة الشخصية بحيث يصمم كل ضيف رحلته الخاصة.

وقال نيك: نحن على ثقة من أن البيئة الطبيعية المذهلة جنبًا إلى جنب مع الثقافة الفريدة والتجارب المبتكرة ستجذب ضيوف من جميع أنحاء العام، مختتمًا حديثًا بقوله: سنوقظ خيال العالم من خلال أمالا.

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