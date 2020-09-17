مصري يستقبل 73 مقطعًا إباحيًا لزوجته على هاتفه

المواطن - متابعة

في واقعة غريبة استقبل مواطن مصري 73 مقطع فيديو إباحيًا لزوجته أرسلها له أشخاص مجهولون على هاتفه الجوال ما جعله يتجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد زوجته متهمًا إياها بالزنا.

وقالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة قررت ضبط وإحضار السيدة المتهمة من زوجها بالزنا، بعدما قدم 73 فيديو إباحيًا تظهر فيه تمارس الجنس مع 12 رجلًا، وصلته من أرقام مجهولة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية لفحص تلك الفيديوهات والتحقق من صحة المقاطع الإباحية، وفيما إذا كانت تخص المتهمة أم أنها مفبركة وأن صورة الزوجة مركبة عليها.

وكانت النيابة استمعت لأقوال الزوج “م.ع.أ” الذي يعمل جزارًا واتهم زوجته بالزنا بعد تلقيه عددًا من مقاطع الفيديو وصورًا تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مشيرًا إلى أن هذه المقاطع تم تصويرها في إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوجته في الخارج.

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