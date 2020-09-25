مصر تتسلم 3 متهمين باغتصاب قاصرات في قضية الفيرمونت

المواطن - متابعة

عادت قضية الفيرمونت في مصر إلى الواجهة مجددًا بعدما سلمت بيروت القاهرة 3 متهمين في قضية اغتصاب الفتيات القاصرات في الفندق الشهير على ضفاف النيل عام 2014.

تفاصيل قضية الفيرومونت

وقبل 6 سنوات تورط عدد من أبناء رجال أعمال ومشاهير ونافذين في جريمة اغتصاب جماعية لعدد من الفتيات القاصرات وتم التعتيم على القضية في ذلك الوقت ولم تحظ بالتغطية الإعلامية التي تستحقها وبعد 6 سنوات عادت الأضواء مجددًا على القضية.

لماذا ظهرت قضية الفيرمونت مجددًا؟

وفي إطار حملة لمكافحة التحرش الجنسي والاغتصاب أطلقها مغردون مصريون قبل عدة أسابيع ظهرت إحدى الفتيات لتؤكد أنها تعرضت للاغتصاب عام 2014 بعدما دس لها أحدهم مادة مخدرة وغابت عن الوعي.

وتم تشجيع الفتاة على كشف المزيد من التفاصيل ما قاد المجلس القومي للمرأة إلى التقدم ببلاغ لفتح التحقيق في القضية من جديد.

تسليم المتهمين

وذكر بيان للنيابة العامة المصرية أنها تلقت إخطارًا من الإنتربول بإلقاء القبض على “أ.ط، ع.ح وشقيقه خ”، المتهمين في واقعة التعدي على فتاة في فندق فيرمونت نيل سيتي” بالقاهرة، بناءً على طلب من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة بالقبض عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف البيان أن إجراءات ترحيلهم بدأت مساء أمس، إذ أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وأن النيابة العامة ستستجوبهم بعد وصولهم، في إطار استئناف التحقيقات.

7 متهمين فروا إلى لبنان

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تسلم مديرية قوى الأمن الداخلي في 27 أغسطس خطابًا من الإنتربول المصري يتضمن أسماء سبعة مواطنين مصريين موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة، وبعد التحري تبين أن خمسة من المتهمين زاروا الأراضي اللبنانية، فيما غادر اثنان منهم ليتبقى ثلاثة متهمين، وهم “أ.ط والشقيقان ع.ح، خ.ح”.

وكانت مصر أعلنت القبض على 3 شباب وفتاة على علاقة بحادثة قضية الفيرمونت وكلفت الإنتربول بالبحث عن باقي المتهمين الذين لاذوا بالفرار بعد فتح القضية مجددًا

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