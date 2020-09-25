مفاجأة لقصر باكينغهام.. ميغان ماركل تفكر جديًّا في الترشح للرئاسة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تفكر الممثلة السابقة ميغان ماركل، 39 عامًا، بالترشح جديًّا للرئاسة في الانتخابات الأمريكية المقبلة إذا تخلت هي والأمير هاري عن ألقابهما الملكية.

وأفاد مصدر مقرب من ميغان لصحيفة Vanity Fair أن أحد الأسباب التي دفعتها إلى عدم التخلي عن جنسيتها الأمريكية هو أنه يظل لديها الخيار للدخول والمشاركة في الحياة السياسية.

موقف ميغان ماركل من الانتخابات الحالية:

وتتواجد دوق ودوقة ساسك، ميغان والأمير هاري، 35 عامًا، حاليًّا في قصر في لوس أنجلوس، وقد سجلا مقطع فيديو يدعوان فيه الأمريكيين للتصويت والنزول للانتخابات ملمحين إلى دعمهما للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك قبل أسابيع فقط من انتخابات 3 نوفمبر.

وقد أثار مقطع الفيديو قلق بريطانيا؛ لأن من المفترض أن تبقى الملكة وعائلتها محايدين سياسيًّا في جميع الأوقات، ونأى قصر باكينغهام بنفسه سريعًا عن تعليقات هاري بالقول: إن الدوق ليس عضوًا عاملًا في العائلة المالكة.

وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس دونالد ترامب ميغان ماركل من منصة البيت الأبيض بعد رسالتها قائلًا: لست من محبي ميغان ماركل، وأتمنى الكثير من الحظ لهاري؛ لأنه سيحتاجه.

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