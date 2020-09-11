مفاجأة.. 97٪؜ من حالات بلع النقود الورقية دافعها إخفاء السرقة

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني لـ”المواطن”، أن 97٪؜ من حالات بلع النقود الورقية دافعها إخفاء جريمة السرقة لتجنب العقاب في الشرطة، وليست مرتبطة بأي دوافع نفسية، إذ إن الحالات النفسية قد تكون مرتبطة بنسبة 3٪؜ وتحدث نادرًا عند الأطفال مع ملاحظة إنهم يبتلعون النقود المعدنية وليس الورقية، كما هو الحال في الشاب المصري الذي ابتلع 4 لفافات من الأموال تبلغ في المجمل 6500 جنيه، وتسببت له في التهابات ومشاكل في الأمعاء.

الفتيات يتناولن الشعر

وبين أن الحالات النفسية لابتلاع الأشياء الغريبة قد تكون مثل المسامير والكرات المغناطيسية والمفاتيح والبطاريات الصغيرة ومثل هذه الأمور تكون بدوافع نفسية أو شقاوة أطفال، وأيضًا يلاحظ أن بعض حالات تناول الشعر مرتبطة بالفتيات أكثر من الأولاد.

مراقبة أعراض الطفل

ونصح الدكتور السليماني، أنه في حالة – لا سمح الله – تناول الطفل أي شيء غريب الاتصال والتوجه به لطوارئ المستشفى، ولكن خلال تلك الفترة يجب التعامل بهدوء ومراقبة الطفل، فإذا ذهبت العملة التي ابتلعها إلى المعدة، فهناك احتمال كبير أن يتم تمريرها من خلال القولون وبالتالي خروجها مع البراز، و لكن إذا ظلت عالقة في المريء، فقد تظهر عليه بعض الأعراض مثل الحمى المفاجئة، صعوبة وعدم القدرة على الأكل والشرب، الإصابة بالقيء، آلام في الرقبة، وفي كل الأحوال فإنه يجب أخذ الطفل إلى المستشفى لإجراء الأشعة على الطفل، للتحقق من مكان احتجاز العملة، و ذلك خلال أول 24 ساعة من ابتلاعها.

قصة ابتلاع النقود

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت خلال الساعات الماضية، بخبر العثور على أربعة لفافات من العملات المحلية في بطن أحد المرضي، ونجاح أطباء من مستشفى قصر العيني في إخراجها بعد جراحة استغرقت ساعات.

وقال الطبيب المصري عبدالرحمن مصطفى من قسم الجراحة العامة في المستشفى وأحد أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى العملية، إن المريض كان يعاني من آلام شديدة في البطن، وأثناء المعاينة اعترف بابتلاعه مبالغ مالية على فترات متباعدة.

جراحة 4 ساعات

وعقب خضوع المريض للفحوصات والأشعة، جرى إدخاله غرفة العمليات واستغرقت الجراحة 4 ساعات كاملة.

وقال الطبيب إن بطن المريض وجد فيها 4 لفافات من الأموال تبلغ في المجمل 6500 جنيه، وتسببت للمريض في التهابات ومشاكل في الأمعاء.

وعن سبب ابتلاع الرجل للأموال قال مصدر أمني إنه كان محتجزًا في قسم شرطة الجيزة، ويخضع للتحقيقات، ويرجح أن تكون هذه الأموال جزء من حرز اتهم بسرقته، وبعد ضبطه لم يستطع إخفاءه.







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