مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ67 وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 19726

المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
كشفت وزارة الصحة عن إجمالي الحالات النشطة فيما تعافى (886) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (297,623) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (19726) حالة من بينها (1430) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (321456) حالة، توفي منهم (4107) حالة.
توزيع الحالات الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (768) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 67، جدة 57، المدينة المنورة 50، الرياض والهفوف 46 في كل منهما، الظهران 44، حائل 27، المبرز 25، جازان 19.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
ذات صلة :
الصحة: تسجيل 768 حالة كورونا جديدة وتعافي 886 مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ74 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4081 الصحة تعلن تسجيل 756 حالة كورونا جديدة وتعافي 895 52 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 113 حالة
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments