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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ67 وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 19726
إجمالي حالات التعافي إلى (297,623

مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ67 وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 19726

2020/09/07
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ67 وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 19726
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع الحالات الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن إجمالي الحالات النشطة فيما تعافى (886) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (297,623) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (19726) حالة من بينها (1430) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (321456) حالة، توفي منهم (4107) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (768) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 67، جدة 57، المدينة المنورة 50، الرياض والهفوف 46 في كل منهما، الظهران 44، حائل 27، المبرز 25، جازان 19.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

الحالات النشطة



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