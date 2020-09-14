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مكة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ73 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4305
عدد المتعافين بلغ 303930 و1293 حالة في العناية المركزة

مكة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ73 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4305

2020/09/14
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ73 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4305
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1060) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (303930) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (18023) حالة من بينها (1293) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (326258) حالة، توفي منهم (4305) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (607) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 73، جدة 65، الهفوف 46، الرياض 42، المدينة المنورة 38، المبرز 26، الدمام 26، حائل 21، الدمام 17، الظهران 16.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

حالات كورونا الجديدة



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