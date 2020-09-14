المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1060) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (303930) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (18023) حالة من بينها (1293) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (326258) حالة، توفي منهم (4305) حالات.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (607) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 73، جدة 65، الهفوف 46، الرياض 42، المدينة المنورة 38، المبرز 26، الدمام 26، حائل 21، الدمام 17، الظهران 16.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
ذات صلة :
مكة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ73 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4305 التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد باختاكور الأوزبكي فيديو.. قصة ملهمة من تجارب الحوار بين الأديان تسجيل 607 حالات كورونا جديدة و37 وفاة وتعافي 1060
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments