مكة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ86 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4625

المواطن - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (843) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (315636) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (12086) حالة من بينها (1043) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (332329) حالة، توفي منهم (4625) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (472) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 86، المدينة المنورة 46، الدمام 32، الرياض 30، ينبع 26، الهفوف 18، الظهران 18، حائل 16، جدة 14، عرعر 11.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
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