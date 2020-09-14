مليون عملية تفاعلية عبر توكلنا و93% نسبة رضا المتصلين

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إعلان وصول عدد المسجلين في تطبيق توكلنا إلى 7 ملايين، أكدت مجموعة stc تعزيز مساهمتها في إدارة العمليات التفاعلية مع المستفيدين عبر إنشاء وتخصيص مركز اتصال موحد مكون من 600 موظف وموظفة تحت إدارة شركة مراكز الاتصال (CCC) التابعة للمجموعة والمختصة بتجارب إدارة العملاء لمجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة بكادر وظيفي تجاوز 5000 موظف وموظفة.

الرد على استفسارات مستخدمي توكلنا

وأوضحت stc أن عدد العمليات التفاعلية خلال الأربع أشهر الماضية تجاوز مليون عملية تفاعلية شملت استفسارات العملاء ومعالجة الطلبات الواردة عبر الاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية وبمعدل رضا العملاء تجاوز الـ 93% للاتصال الهاتفي.

تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها يساهم التطبيق الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والمعتمد لدى وزارة الصحة في تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتقديم الخدمات الرقمية لجميع الأطراف المعنية سواء أفراد أو قطاعات حكومية أو خاصة. حيث ساهم التطبيق خلال فترة الجائحة في تمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجوّل من إصدار التصاريح إلكترونياً لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص، إلى جانب الحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم التنقل خلال فترة منع التجوّل.







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