ممثل أمريكي يتهم زميله بالاعتداء عليه بالضرب منذ أربعين عامًا

المواطن - متابعة

رفع الممثل أنتوني راب وشخص لم يعلن عن اسمه دعوى قضائية على الممثل كيفين سبيسي بتهمتي الاعتداء والضرب في الثمانينات عندما كان تحت سن الثامنة عشرة.

ورفعت الدعوى المدنية- بحسب “رويترز”- في محكمة ولاية نيويورك بمنهاتن، وفي خضم حركة “مي تو” ضد التحرش الجنسي من أصحاب النفوذ.

وكان راب اتهم في أكتوبر 2017 خلال مقابلة مع باز فيد سبيسي بسوء السلوك الجنسي في نفس الحادثة التي وقعت عام 1986 قائلًا: إن سبيسي حاول إغواءه.







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