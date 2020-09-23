مناورة حرجة لمحطة الفضاء الدولية لتفادي حطام مجهول

المواطن - متابعة

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن محطة الفضاء الدولية أجرت مناورة حرجة؛ حيث مرت قطعة من حطام فضائي مجهول بالقرب منها.

وكشفت ناسا أنه تم الانتهاء من المناورة التي استغرقت 150 ثانية، وأنه ليس هناك خطر على أي من أفراد الطاقم حاليًا.

وأوضحت بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن تلك القطعة أجبرت رواد الفضاء الثلاثة (أمريكي وروسيان) الموجودين على متن المحطة على الانتقال إلى القطاع الروسي من المحطة ليكونوا قريبين من مركبة الفضاء سويوز.

وتابعت ناسا أن الطاقم واصل أنشطته المعتادة.

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