منصور بن مشعل يعد لاعبي الأهلي بمكافأة استثنائية

المواطن - مروة نبيل

حرص الأمير منصور بن مشعل، عضو الشرف الذهبي والمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، على تحفيز اللاعبين بمكافآت استثنائية في حالة الفوز على النصر.

منصور بن مشعل يحفز اللاعبين

وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، طارق كيال عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “تلقيت اتصالًا صباح اليوم من الأمير منصور بن مشعل يشكر فيه الأجهزة الإدارية والفنية وأبناءنا اللاعبين ويعد بمكافأة تليق برجال الأهلي”.

وكان الأمير منصور بن مشعل قد تقدم باستقالته رسميًّا من منصبه كمشرف عام على كرة القدم شهر أغسطس الماضي، بسبب ظروفه الصحية التي منعته من استكمال مهمته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن رئيس النادي الأهلي السابق، ماجد النفيعي اليوم عن تواصله مع الرئيس الحالي عبدالإله مؤمنة، لمنح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مكافأة خاصة في حالة تجاوز عقبة النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي والنصر

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت اليوم الاثنين، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، على أن تُقام المباراة على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساء يوم الأربعاء المقبل.

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف النصر آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل النصر والأهلي المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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