مؤمنة: منصور بن مشعل ركيزة للإدارة الحالية والقادمة

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، على أن الأمير منصور بن مشعل سيظل ركيزة أساسية لمجالس الإدارات في الراقي، رغم رحيله عن منصبه كمشرف عام على كرة القدم.

جمهور الأهلي تعوّد على البطولات:

وقال مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الأمير منصور بن مشعل ركيزة للإدارة الحالية والقادمة ولم يبتعد وأهديه بطولة الدوري لتنس الطاولة.. أشكر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على اهتمامه بكافة الألعاب”.

وتابع: “من الأمور الإيجابية في الأهلي غرفة الملابس.. لن يخرج من الأهلي شخص محب وكافة لاعبي الأهلي محبين للكيان.. جمهور الأهلي تعوّد على البطولات، ومن الطبيعي أن تكون طموحاتهم كبيرة”.

وعلق الناقد الرياضي عادل التويجري قائلًا: “شكرًا للأمير منصور بن مشعل لما قدمه للنادي الأهلي رغم اختلافنا على الهيكلة الإدارية.. فلادان مدرب جيد لكن لماذا مجد في مباراة واحدة.. وأتمنى ألا تتم المطالبة بإقالته بعد أول خسارة”.

منصور بن مشعل:

وتقدم الأمير منصور بن مشعل رسميًّا من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي، وسط توقعات بتولي طارق كيال المنصب خلفًا له، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأمير منصور قد دعم النادي الأهلي بـ20 مليونًا خلال الفترة الماضية، وسيواصل دعمه، إلا أن عارضًا صحيًّا اضطره للابتعاد عن العمل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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