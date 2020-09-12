من الأقرب لضم بلعمري في السعودية ؟

المواطن - محمد سمعه

رحل المدافع الجزائري جمال بلعمري عن نادي الشباب مؤخرًا، وذلك بعد إلغاء عقده من قبل النادي العاصمي بعد طلبه من إدارة النادي.

ويبدو أن المدافع الجزائري قد يبقى في الدوري السعودي، حيث تتنافس أندية الأهلي والنصر والاتحاد على التعاقد معه بجانب تنافس أحد الأندية الإماراتية وفقًا لـ موقع DZfoot الجزائري.

وترغب الأندية الثلاثة في تدعيم صفوفها الدفاعية استعدادًا لما هو مقبل من مباريات في الموسم الجديد 2020/ 2021.

جمال بلعمري ملتزم باتفاقه مع الشباب:

وذكر بيان الليث المنشور يوم الاثنين الماضي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب سيلتزم بدفع المبلغ الموضح بخطابه لصالح النادي، كما أشعرت الإدارة الشبابية الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعب بقرار الموافقة على إلغاء العقد.

وكان المدافع الجزائري انضم إلى الشباب في عام 2016 قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري، وكان من المفترض نهاية عقده مع الليث في صيف عام 2021.

بلعمري يُساهم في تتويج الجزائر بكأس الأمم الإفريقية:

يذكر أن جمال بلعمري، كان ساهم في فوز المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2019 التي أُقيمت في مصر، للمرة الثانية في تاريخ منتخب محاربي الصحراء.

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