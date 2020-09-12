من المتسبب في رحيل لويس سواريز عن برشلونة ؟

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن المتسبب الرئيسي وراء قرار اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز بمغادرة نادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أمس الجمعة: إن المدرب الجديد للبارشا، الهولندي رونالد كومان تحدث مع سواريز وأخبره بأنه يريد استمراره مع البلوجرانا، لكن إدارة النادي تريد رحيله بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه من النادي.

تفاصيل مكالمة كومان لـ سواريز:

وأضافت “أس” أن برشلونة يود التخلص من سواريز أيضًا بسبب تقدمه في العمر، والتوجه للتعاقد مع مهاجم أصغر بالعمر.

جدير بالذكر أن سواريز كان يتقاضى من برشلونة 25 مليون يورو سنويًّا.

رسالة لويس سواريز الغامضة لإدارة برشلونة:

وفي وقت سابق، وجّه سواريز رسالة غامضة لإدارة برشلونة، وذلك بعد اقترابه من مغادرة النادي الكتالوني.

وكتب سواريز رسالة عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: “لن أبتعد أبدًا عن شيء، لطالما أحببته وأردته”.

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحافية إيطالية: إن سواريز سينضم لـ يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، في حال رحل عن برشلونة بشكل نهائي.

ذات صلة :







شارك الخبر