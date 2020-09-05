لويس سواريز يُوجه رسالة غامضة لإدارة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، رسالة غامضة إلى إدارة النادي الكتالوني، وذلك بعد تردد أنباء عن اقترابه من مغادرة البلوجرانا والانتقال لـ يوفنتوس الإيطالي.

وكتب سواريز رسالة عبر حسابه في الإنستجرام قائلاً : “لن أبتعد أبدًا عن شيء، لطالما أحببته وأردته”.

مدرب برشلونة يصدم لويس سواريز

وتأتي هذه الرسالة ردًا على حديث المدرب الهولندي رونالد كومان مع المهاجم الأوروغوياني، حيث أخبره أنه لن يكون ضمن مخططاته بالموسم المقبل.

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحافية إيطالية: إن سواريز سينضم لـ يوفنتوس بشكل رسمي، في حال رحل عن برشلونة بشكل نهائي.

موسم كارثي لـ برشلونة

وأصبح من المتوقع رحيل سواريز عن نادي برشلونة؛ وذلك بسبب الأداء الكارثي الذي قُدم من النادي الكتالوني في موسم 2019/ 2020، حيث خرج البارشا من كل البطولات التي شارك فيها ولم يفز بأي بطولة.

وسيرحل سواريز عن برشلونة بعد 6 سنوات، قضاها في النادي ونجح خلالها في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

وشارك لويس سواريز مع منتخب أوروغواي في مونديال 2018 بـ روسيا، وفي كأس كوبا أمريكا عام 2019 التي أُقيمت في البرازيل.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي أعلن أمس الجمعة، أنه سيبقى في برشلونة رسميًا بعدما كان تقدم بطلب للرحيل عن النادي في صيف العام الجاري.







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