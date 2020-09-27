مواصفات هاتف Google الجديد بيكسل 5

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت الصور المسربة لنموذج هاتف Google الجديد بيكسل 5 Pixel 5 عن تصميم غريب، حيث يأتي بشكل مختلف لم يتم اعتماده من قبل ضمن هواتف جوجل بيكسل.

وكانت طرحت Google هاتف Pixel 4a الشهر الماضي، على أن يتم طرح النسخة التي تدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G في نوفمبر، ومن المتوقع أن تطلق Pixel 5 في 15 أكتوبر المقبل.

مقارنة بين Pixel 4a و Pixel 5 من Google

يبدو كل من Pixel 4a 5G و Pixel 5 متشابهين، ولكن ظهرت صورة لما يُزعم أنه نموذج أولي لـ Pixel 5، والتي تكشف أن فريق Google يعتمد تصميمًا مختلفًا وغريبًا للهاتف الذكي.

1- يحتوي النموذج الأولي على تصميم ثنائي اللون يشبه الجيل الأول من هواتف بيكسل من عام 2016، باستثناء أن الجزء السفلي مصنوع من الزجاج.

2- يأتي هاتف Pixel 5 بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع أوليد بتصنيع من شركتي سامسونغ و BOE الصينية، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز.

3- يتميز بخاصية التعرف على الوجه كما في هواتف Pixel 4.

4- يضم الهاتفان نفس المعالج Snapdragon 765G.

5- يأتي الهاتفان بنظام تشغيل أندرويد 11.

6- يتميز كلاهما بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

7- من المقرر أن تأتي بطارية هاتف Pixel 5 بسعة 3080 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

ومن جهة أخرى، تكهن البعض أن الصورة ترجع إلى تصميم هاتف Pixel 4a 5G المقرر طرحه في نوفمبر المقبل، ذلك أن مكان مقبس سماعة الرأس يقع في الجزء العلوي من الهاتف بمقاس 3.5 مم وهي ميزة غائبة عن Pixel 5 كما أفادت التسريبات السابقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن زر الطاقة مطلي باللون الأبيض كما في تصميم Pixel 4a.

سعر Pixel 5

وتشير أحدث التسريبات إلى أن هاتف Google الجديد سيأتي بسعر يبدأ من 699 دولارًا، ليكون واحدًا من أرخص الهواتف الحديثة المطروحة في السوق في الفترة المقبلة، على سبيل المثال فإنه يأتي بأقل من 300 دولار لهاتف جالاكسي S20 أو جالاكسي نوت 20.

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