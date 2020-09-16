موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الخميس مباراة الأهلي والشرطة العراقي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

توقيت المباراة:

وستُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي في قطر.

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين، انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد، سجله اللاعب الألماني ماركو مارين في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر المباراة.

حسن القيد يخرج مصابًا بلقاء الأهلي والشرطة:

وشهدت مباراة الأهلي والشرطة في الجولة الثالثة أول أمس الاثنين إصابة اللاعب حسن القيد نجم الأهلي، حيث أُصيب في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول أمام نادي الشرطة، ليغادر المباراة مجبرًا بسبب الإصابة وقام المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الراقي بالدفع باللاعب هيثم عسيري بدلًا منه.

وجاء تشكيل الراقي في لقاء الجولة الثالثة مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، عبدالله حسون وطلال العبسي وعبدالباسط هندي ولوكاس ليما في خط الدفاع، علي الأسمري ومحمد المجحد وماركو مارين وسلمان المؤشر وحسن القيد في خط الوسط، عمر السومة في خط الهجوم”.

أما القائمة الاحتياطية للراقي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، حسين عبدالغني، هيثم عسيري، حسين المقهوي، عبدالرحمن غريب، محمد البصاص، يزيد البكر، مازن أبو شرارة، أحمد بصاص، يوسف الحربي”.

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