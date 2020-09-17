موعد مباراة النصر وسباهان أصفهان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الجمعة مباراة النصر وسباهان أصفهان الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

حمدالله يقود العالمي للتفوق في مباراة النصر وسباهان بالجولة الثالثة

وكان العالمي فاز أول أمس الثلاثاء على نادي سباهان أصفهان بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات، سجلهما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقبل انطلاق مباراة النصر وسباهان أصفهان غدًا، زيّن الثلاثي المغربي عبدالرزاق حمدالله والحارس الأسترالي برادلي جونز والمدافع سلطان الغنام، تشكيلة فريق الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

التشكيلة المثالية للجولة الثالثة

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” أمس الأربعاء تشكيلة الجولة الثالثة التي جاءت مكونة من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، شجاعي خليل زاده من بيرسيبوليس الإيراني ويوسف جابر من شباب أهلي دبي الإماراتي وسلطان الغنام والمهدي بن عطية مدافع الدحيل القطري في خط الدفاع”.

وتواجد في التشكيلة “نام تاهي هي لاعب السد القطري، سانتي كازورلا لاعب السد القطري، جلال الدين مشاريبوف لاعب باختاكور الأوزبكي، رامين رضائيان لاعب الدحيل القطري في خط الوسط”.

وفي خط الهجوم تواجد كل من : “عبدالرزاق حمدالله، كودجو لابا لاعب العين الإماراتي”.

المزيد

شارك الخبر