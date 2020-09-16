موعد مباراة الهلال وباختاكور

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الخميس مباراة الهلال وباختاكور طشقند الأوزبكي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستُقام مباراة الهلال ضد فريق باختاكور في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر.

تفاصيل لقاء الجولة الثالثة بين الهلال وباختاكور

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين الذي أُقيم أول أمس الاثنين، انتهى بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف، حيث سجل للزعيم كل من الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وهتان باهبري، بينما سجل لفريق باختاكور اللاعب إيرين ديرديوك.

نواف العابد يُصاب بـ فيروس كورونا

وقبل إقامة الجولة الثالثة بين الفريقين، كان الزعيم أعلن يوم الأحد الماضي عن إصابة نجمه نواف العابد بفيروس كورونا المُستجد ليكون سادس لاعب يُصاب بالفيروس في صفوف الفريق الكروي الأول.

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت السبت الماضي.

وقبل انطلاق مباراة الهلال وباختاكور غدًا الخميس بالجولة الرابعة، كان اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال أعلن اليوم عبر حسابه في “تويتر” أنه رُزق بمولود أسماه محمد.

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