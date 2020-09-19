موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأحد مباراة تشيلسي ضد ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2021.

ملعب ستامفورد بريدج يحتضن قمة تشيلسي ضد ليفربول

وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي بالعاصمة البريطانية لندن.

وقبل مواجهة ليفربول، كان نادي تشيلسي نجح في الفوز على فريق برايتون في الجولة الأولى من البريميرليج بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل للبلوز كل من الإيطالي جورجينيو والفرنسي كورت زوما واللاعب رييس جاميس، بينما سجل لفريق برايتون اللاعب لياندرو تروسارد.

أما الريدز فنجح في الفوز بالجولة الأولى على حساب فريق ليدز يونايتد يوم السبت الماضي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، حيث سجل لـ ليفربول، المصري محمد صلاح “هاتريك” والهولندي فيرجيل فان دايك، بينما سجل لفريق ليدز يونايتد كل من جاك هاريسون و باتريك بامفورد وماتيوز كليخ.

وكانت مباراة تشيلسي ضد ليفربول، الأخيرة أُقيمت على ملعب “الأنفيلد” معقل فريق الريدز يوم 22 يوليو الماضي وانتهت بفوز ليفربول بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في الدور الثاني من مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020.

بطولات ليفربول في عهد يورجن كلوب

يذكر أن فريق ليفربول كان نجح في حسم لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عامًا عن التتويج بالدوري الإنجليزي.

كما أن ليفربول في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب نجح في الفوز بـ دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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