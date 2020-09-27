موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الاثنين مباراة ليفربول ضد آرسنال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

وقبل المباراة، كان آرسنال نجح في الفوز في أول جولتين على فريقي فولهام وويست هام يونايتد ليحصد ست نقاط، بينما نجح ليفربول في الفوز على فريقي ليدز يونايتد وتشيلسي.

خسارة ليفربول ضد آرسنال في كأس الدرع الخيرية:

وقبل انطلاق الدوري الإنجليزي، تقابل ليفربول ضد آرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية التي أُقيمت يوم 29 أغسطس الماضي، على ملعب ويمبيلي في لندن ونجح آرسنال في الفوز باللقب بركلات الجزاء الترجيحية.

أحداث مباراة الدرع الخيرية بين الفريقين:

وبدأ الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد ليفربول، بضغط هجومي قوي من لاعبي الجانرز الذين كانوا في أفضل حالاتهم بحثًا عن تسجيل الهدف الأول.

وبالفعل تمكن النجم الجابوني بيير أوباميانج من إحراز الهدف الأول لـ آرسنال ضد ليفربول بالدقيقة الحادية عشر بطريقة جميلة عجز الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز عن صدها. وحاول الريدز العودة خلال الشوط الأول من المباراة، ولكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم آرسنال ضد ليفربول بهدف دون رد. ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء فريق آرسنال، مما أعطى الفرصة لفريق ليفربول للبحث عن تسجيل هدف التعادل. وبالفعل تمكن اللاعب الياباني مينامينو من إحراز هدف التعادل لـ ليفربول بالدقيقة الثالثة والسبعين، وذلك بعد استغلاله خطأ في دفاعات نادي آرسنال. ولم تتغير النتيجة بين الفريقين في الشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق. وتمكن آرسنال، من الفوز بلقب كأس الدرع الخيرية بعدما سجل 5 ركلات ترجيحية في شباك ليفربول، بينما سجل الريدز 4 فقط وأهدر واحدة. جدير بالذكر أن آخر لقاء بين آرسنال وليفربول، قبل لقاء اليوم بينهما في كأس الدرع الإنجليزي، كان آرسنال حسمه لصالحه بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020.

شارك الخبر