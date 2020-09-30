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ميزة جديدة على WhatsApp لضمان راحة المستخدمين
متاحة الآن على الإصدار التجريبي

ميزة جديدة على WhatsApp لضمان راحة المستخدمين

2020/09/30
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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ميزة جديدة على WhatsApp لضمان راحة المستخدمين
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أصدر تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp تحديثًا جديدًا 2.20.201.9 لمستخدمي الإصدار التجريبي (بيتا)؛ بحيث يوفر إصلاحات للأخطاء وتحسينات وأدوات جديدة تخص مساحة التخزين.

وقد رصد موقع Wabetainfo التكنولوجي، المتتبع تغييرات وتحديثات تطبيق واتساب، التحديث الجديد على الإصدار التجريبي لمستخدمي أندرويد، وإذا كنت من مستخدميه فيمكنك الآن تثبيت أحدث إصدار وتجربة الوظائف الجديدة.

ميزة جديدة على WhatsApp لضمان راحة المستخدمين

التحديث الجديد من WhatsApp 

وفي التحديث الجديد، أعاد WhatsApp تصميم قسم استخدام التخزين بالكامل وقسمه إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يحتوي القسم الأول على شريط تخزين حديث يوضح المساحة التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك.

والقسم الثاني يساعد على مراجعة جميع الملفات لحذف الوسائط غير الضرورية، بحيث يمكن للمستخدمين تحرير مساحة على هواتفهم، بينما يتكون القسم الثالث من المحادثات كما يتيح خيار البحث عن محادثة معينة.

ميزة جديدة على WhatsApp لضمان راحة المستخدمين  (1)

وسيتمكن مستخدمو WhatsApp beta الآن من رؤية الملفات المعاد توجيهها ومساحتها باستخدام واجهة مستحدثة.

ميزة جديدة على WhatsApp لضمان راحة المستخدمين  (1)

ويُذكر أن واتساب يُعد في المراحل الأخيرة الآن من اختبار ميزة دعم متعدد الأجهزة، وقد يتم إصداره للجميع في الأسابيع المقبلة، وسيسمح للمستخدمين باستخدام حسابهم الخاص على أكثر من جهاز في نفس الوقت.

كنا يطور التطبيق ميزة مصادقة واتساب ويب عبر بصمة الإصبع لضمان خصوصية وأمان المستخدم.


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