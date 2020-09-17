ميلويفيتش يكشف أوراقه لمباراة الأهلي ضد الشرطة

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب الراقي، الصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيل مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

دوري أبطال آسيا

ويلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الراقي مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، فيما يملك الفريق العراقي نقطة واحدة، بالتساوي مع استقلال الإيراني، وذلك بعد أزمة انسحاب الوحدة الإماراتي.

الأهلي ضد الشرطة

وجاء تشكيل الراقي في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، كالتالي؛ محمد العويس، محمد المجحد، ماركو مارين، عبدالله ترمين، حسين عبدالغني، معتز هوساوي، مازن أبو شرارة، يوسف الحربي، عبدالباسط هندي، هيثم عسيري ولوكاس ليما.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي كل من؛ محمد الربيعي، محمد آل فتيل، طلال عسي، فهد مجرشي، سعيد المولد، حسين المقهوي، هاني الصبياني، أحمد بصاص، سلمان المؤشر وعبدالرحمن غريب.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الشرطة العراقي كالتالي؛ أحمد باسل، كرار عامر، سعود ناطق، علي فايز، محمد شوكان، مازن فياض، خضر علي، محمد مزهر، محمد قاسم، حسام كاظم وسعد عبدالأمير.

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