ميناء جدة يحقق أعلى مناولة في تاريخه بـ5.3 مليون طن

المواطن - جدة

حقق ميناء جدة الإسلامي، أعلى مناولة ‏في تاريخه خلال أغسطس الماضي، بأكثر من 440.2 ألف حاوية ‏بارتفاع 17.20 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.‏

وأوضح الميناء أنه تعامل مع 350 سفينة، واستقبل أكثر من 26 ألف سيارة، و180 ألفًا من المواشي، حيث بلغ إجمالي ما تمت مناولته أكثر من 5.3 مليون طن.

وأظهرت إحصاءات الميناء تحقيق معدلات غير مسبوقة في عمليات المسافنة خلال ‏شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بمناولة 217.48 ألف ‏و210 آلاف حاوية على التوالي‎.

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