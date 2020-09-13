ناهيري يقود دفاع العين حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، مساء اليوم الأحد، أن نادي العين الصاعد حديثًا إلى دوري الكبار نجح في التعاقد مع المدافع المغربي محمد ناهيري بشكل رسمي.

ناهيري في العين:

وأشار موقع “شوف تي في”، قبل قليل، إلى أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، ناهيري حسم وجهته المقبلة، حيث وقع رسميًّا لنادي العين مقابل مليون و200 ألف دولار.

وأضاف الموقع المغربي أن محمد ناهيري، صاحب الـ28 عامًا، وقع على عقد يمتد لمدة عامين حتى 2022، مقابل 200 ألف دولار في الموسم الواحد، لينضم إلى صفوف فريق العين في صفقة انتقال حر.

ودخل ناهيري في خلافات مع إدارة نادي الوداد خلال الفترة الماضية، حيث غاب عن تدريبات الفريق من العودة بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، وطالب بمستحقاته المالية المتأخرة.

العين يتأهل لدوري المحترفين:

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في منافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، لينجح في خطف ثاني بطاقات التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح نادي العين في الظهور بشكل مميز خلال مباريات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 14 لقاءً، وخسر 3 مواجهات فقط، ليكون الفريق الأقل تعرضًا للهزائم.







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