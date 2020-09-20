نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ38 من الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن باللقب.

مباريات اليوم:

وانطلقت منافسات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى بالأمس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة ضد نظيره الخليج، وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدف دون رد.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي؛ اكتساح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لنظيره الجيل بخماسية مقابل هدف على إستاد الأمير محمد بن فهد، وفاز الثقبة على مضيفه الأنصار بنتيجة 2/ 1 على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وفاز الكوكب على فريق حطين بنتيجة 5/ 2 على ملعب نادي الشعلة، وتغلب النجوم برباعية دون رد على أُحد في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وتجاوز الجبلين عقبة جدة بثلاثية نظيفة، وفاز المجزل على الشعلة بنتيجة 4/ 1.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 على نتيجة 3 مباريات اليوم وهي؛ التقدم والطائي على ملعب نادي النجمة، العين ونجران على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، والبكيرية والباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

الباطن بطلًا لدوري الدرجة الأولى:

ورفع الباطن رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية الذي اكتسح الجيل بخماسية، فيما أنهى العين منافسات الموسم بـ72 نقطة في المركز الثالث.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

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