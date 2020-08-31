نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

جاءت نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ34 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، لتشعل المنافسة على القمة والمراكز الأخيرة.

الدرجة الأولى:

وعلق حساب دوري الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على المواجهات قائلًا: “6 مباريات.. 3 انتصارات للضيف، 3 تعادلات، 17 هدفًا، 2 شباك نظيفة.. نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الـ34 لدوري الدرجة الأولى“.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت الجولة الـ34 من دوري الدرجة الأولى، وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي؛ فوز القادسية على النجوم بهدفين دون رد سجلهما حمد تركي وستايلي في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير بن جلوي الرياضية.

وتغلب الخليج على مضيفه الشعلة بهدفين نظيفين أحرزهما عبدالهادي الحراجين وعلاء محسن، وفي ختام مباريات اليوم نجح الباطن في الفوز على مضيفه جدة بهدفين مقابل هدف

وشهدت نتائج مباريات اليوم تعادل الطائي مع أُحد بنتيجة 1/ 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، حيث تقدم الضيوف عن طريق فهد حمد، وأحرز مجاهد المنيع التعادل.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 على مباراة حطين ضد نجران التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، حيث سجل وسام وهيب يعقوب ثنائية أصحاب الأرض، فيما أحرز مبارك النجراني وكارلوس باتيستا هدفي الضيوف.

وانتهت مباراة الأنصار ضد النهضة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وسجل هدفي أصحاب الأرض نايف الرحيلي وعبدالله الشنقيطي، وأحرز ثنائية الضيوف علاء عباس وشيبان تراوري.







شارك الخبر