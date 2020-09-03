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نتائج مواجهات الاتحاد والنصر في سبتمبر
قبل مباراتهما المرتقبة بالجولة الـ29

نتائج مواجهات الاتحاد والنصر في سبتمبر

2020/09/03
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نتائج مواجهات الاتحاد والنصر في سبتمبر جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل
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1 الاتحاد والنصر
1.1 مواجهات الفريقين في سبتمبر

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والنصر ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لأهمية المواجهة للفريقين.

الاتحاد والنصر

ويلعب الاتحاد والنصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

 

الاتحاد ضد النصر
مباراة سابقة بين الفريقين

مواجهات الفريقين في سبتمبر

ولعب الفريقان 8 مباريات في شهر سبتمبر، وكانت الغلبة لصالح العميد حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، فيما فاز النصر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وفي شهر سبتمبر، فاز العالمي عامي 1988 و1999 بنتيجتي 2/1 و3/2، فيما نجح العميد في الفوز أعوام 1993، 1999، 2006 و2007 بنتائج 2/0، 2/1، 3/1 و5/1، وتعادل الاتحاد والنصر عامي 1998 و2006 بهدف لكل منهما.

 

الاتحاد والنصر
جانب من مباراة سابقة


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