الاتحاد يفتح ملف النصر

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته استعدادًا لمباراته المقبلة ضد النصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يستعد:

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته لمباراة النصر بعد وصوله من المنطقة الشرقية في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، أملًا في الاستعداد جيدًا لتحقيق الفوز.

ووجه المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين شاركوا في مباراة الفتح بالأمس لتأدية تدريبات استرجاعية، وتركز مران باقي اللاعبين على الجوانب الفنية والمهارية.

ويلعب العميد ضد النصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة العميد ضد الفتح في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.







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