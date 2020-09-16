نجما الأهلي يضعان مدرب الراقي في ورطة

المواطن - محمد سمعه

أصبح مدرب الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، في ورطة كبرى، وذلك بعد التأكد من غياب لاعبين عن مواجهة الراقي ضد نادي الشرطة العراقي غدًا الخميس بالجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وسيغيب كل من اللاعب حسن القيد واللاعب علي الأسمري عن مباراة الأهلي والشرطة؛ بسبب الإصابة وفقًا لـ”عكاظ”.

وكان حسن القيد تعرض للإصابة في أول 17 دقيقة من الشوط الأول بمباراة الشرطة أول أمس الاثنين بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث سيغيب لمدة 10 أيام قبل الدخول للتدريبات الجماعية، أما اللاعب علي الأسمري فأثبتت الفحوصات إصابته في مفصل القدم.

الإصابتان تُربكان حسابات مدرب الأهلي:

وستؤدي الإصابات لإرباك حسابات المدرب فلادان ميلويفيتش الذي يُفكر حاليًّا في وضع التشكيل المناسب للفوز على الشرطة والوصول للنقطة رقم 9.

وفي وقت سابق، تعرض مدرب الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، لهجوم وسخرية شديدة من قبل جماهير الهلال، وذلك بعد أن أكد اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحافي لمباراة الشرطة العراقي، أنه لا يفكر في مواجهة الزعيم وغير مهتم بهذا الأمر.

جماهير الهلال تُهاجم فلادان:

وكان مدرب الراقي قال نصًا في المؤتمر الصحافي اليوم: “لست مهتمًّا إذا واجهت الأزرق آسيويًّا”، وتسببت هذه الكلمات الست في إثارة سخرية وغضب جماهير الأزرق التي وصفت مدرب الأهلي بأنه مغرور.

بينما تحدث جمهور آخر مضيفًا أن مدرب الأهلي لديه ثقة كبيرة بعد الفوز على أزرق العاصمة في الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 بنتيجة 2/ 1. وأكدت جماهير الأزرق على أن مدرب الراقي وفريقه سيدفعون الثمن عند مواجهة بطل آسيا 2019 في الأدوار المقبلة بالبطولة وتوديع البطولة على يد الأزرق، مثلما حدث في نسخة 2019.

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