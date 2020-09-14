نصيحة تساعد على إنقاص الوزن وحرق السعرات

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري العظام الدكتور طه علي، الجميع بالمشي يوميًا نصف ساعة حفاظًا على الصحة، للمساعدة في إنقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية.

ولفت إلى أن المشي المنتظم يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين تقليل الدهون في البطن، كما يزيد المشي اليومي من عملية الأيض عن طريق حرق السعرات الحرارية الزائدة ومنع فقدان العضلات، وهو أمر مهم بشكل خاص مع التقدم في السن.

إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر

وقال في تصريحات لـ”المواطن”، إن المشي مهم لمرضى السكري والأصحاء أيضًا، إذ ذكرت جمعية السكري الأمريكية أن المشي يخفض مستويات السكر في الدم وخطر الإصابة بمرض السكري بشكل عام، ووجد الباحثون في جامعة بولدر كولورادو وجامعة تينيسي أن المشي المنتظم يخفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 نقطة وقد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20 إلى 40 %.

تحسين وتعزيز المناعة

وأشار الدكتور علي، أن فوائد المشي تشمل كل أعضاء الجسم إذ تقلل من الإصابة بأمراض القلب، وتعزز المناعة مما يساهم في إنقاص الوزن ويقلل فرص الإصابة بأمراض مثل الزكام والأنفلونزا، وبجانب ذلك فإن المشي يسهم في تحسين المزاج، فالرياضة تساعد على التقليل من القلق والاكتئاب والمزاج السيئ، كما تزيد من مستوى الطاقة فعند القيام بالمشي، فذلك يزيد من تدفق الدم للجسم، فبالتالي يزيد من مستوى هرمونات الطاقة مثل هرمون الكورتيزول، والإيبينيفرين، والنورادرينالين.

تفادي هشاشة العظام

وخلص الدكتور علي إلى القول: “إن الأبحاث العلمية أثبتت أن الذين يملكون عظاما قوية لا يصابون بمرض هشاشة العظام وجميع المشاكل المتعلقة به مثل الكسور والإعاقة وانكماش العمود الفقري”.

وتتمثل أفضل طريقة للحصول على عظام قوية وصحية في ممارسة تمارين الركض والمشي، كما أوردت الجمعية الأميركية لصحة العظام، فيما أظهر الباحثون أن برامج المشي التي استمرت أكثر من ستة أشهر ارتبطت بظهور “تأثيرات مهمة وإيجابية” في كثافة العظام في عظم الفخذ.







شارك الخبر