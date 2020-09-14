نيمار بعد خسارة PSG : تمنيت ضرب هذا اللاعب !

المواطن - محمد سمعه

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي PSG “باريس سان جيرمان” الفرنسي عن أمنيته بضرب أحد لاعبي فريق أولمبيك مارسيليا وذلك خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في كلاسيكو فرنسا وانتهت بفوز مارسيليا بهدف دون رد.

وكتب نيمار عبر حسابه في “تويتر” عقب اللقاء: “تمنيت كثيرًا ضرب هذا اللاعب في مارسيليا بإعطائه لكمة في وجهه، لقد كان أحمق”.

نجم PSG يكشف هوية اللاعب المقصود

وبالعودة إلى المباراة نجد أن نيمار يقصد اللاعب الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع نادي أولمبيك مارسيليا، حيث وجه كلمات عنصرية للاعب نيمار ووصفه بالقرد وفقًا لما ذكرته الصحف الفرنسية بعد نهاية كلاسيكو فرنسا.

وكان نيمار دخل في مشادة مع اللاعب ألفارو جونزاليس، انتهت بضرب نيمار لمدافع مارسيليا لكن حكم المباراة شاهد اللقطة من خلال تقنية الـVAR وقرر بعدها طرد نيمار بسبب سوء السلوك وضرب المنافس بدون كرة.

وطرد الحكم أيضًا كل من الظهير الأيسر لافين كورزاوا واللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس من صفوف باريس سان جيرمان، بينما تم طرد اللاعب جوردان أمافي وزميله داريو بينيديتو من صفوف مارسيليا.

وكان اللاعب الفرنسي فلوران توفين هو من سجل هدف الفوز الوحيد لفريق مارسيليا ضد نادي PSG بالدقيقة الحادية والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبعد خسارة باريس سان جيرمان من نادي مارسيليا بالجولة الثالثة، تُعد هذه المرة الأولى للفريق الباريسي بخسارة مباراتين متتاليتين بالدوري الفرنسي منذ موسم 1984/1985.

مدرب مارسيليا يدافع عن مدافعه

يذكر أن المدرب البرتغالي فيلاش بواش مدرب مارسيليا دافع عن مدافعه الإسباني ألفارو جونزاليس قائلًا بأن نيمار أراد الكذب بسبب اعتدائه على لاعب مارسيليا.







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