هاسي الرائد يُطبق تكتيك مباراة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

واصل الرائد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الرائد يستعد لمواجهة الأهلي:

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد تدريباته

بمقر النادي بقيادة بيسنيك هاسي، حيث طبق خلال التمرين خطته الفنية لمباراة الأهلي، ونفذ عددًا من الجمل التكتيكية للاعبين والتي سبقها تمارين لياقية مكثفة.

ويسعى الفريق الريداوي لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة، لإنهاء الموسم الرياضي في مركز متقدم، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخطف الثلاث نقاط لحسم المركز الثالث والمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.

دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الفريق الريداوي ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الريداوي في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب المركز الثالث.







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