نجم الأهلي فراس الغامدي يحترف في إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

انضم نجم النادي الأهلي، فراس الغامدي، بشكل رسمي إلى صفوف فريق خيمناستيك المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

فراس الغامدي في إسبانيا:

وقال الصحافي الرياضي علي الشمراني عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “أعلن نادي خيمناستيك الإسباني أن فراس الغامدي سيتواجد في تدريبات الفريق الأول، ويعتبر فراس أحد أبرز المواهب الذي يمتلك عقدها النادي الأهلي”.

وكان فراس الغامدي قد سبق وخاض تجربة مع نادي خيمناستيك الإسباني، إلا أنه لم يُوقع بسبب عودته إلى السعودية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.

ويُعد الغامدي، صاحب الـ20 عامًا، أحد أبرز اللاعبين الذين شاركوا في برنامج ابتعاث المواهب السعودية إلى إسبانيا، والذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة، وتلقى نجم الأهلي عرض الاحتراف خلال فترة تواجده هناك.

الأهلي هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أزمات إدارية وفنية هذا الموسم، الأمر الذي أثر على نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُقاتل من أجل الحفاظ على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.







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