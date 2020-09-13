هاشم سرور يُشيد بتصريح جوليانو

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، بتصريح البرازيلي جوليانو برغبته في البقاء مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

هاشم سرور يُشيد باللاعب:

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النجم واللاعب البرازيلي الخلوق جوليانو يقول: إنه سعيد باللعب في العالمي وأنه باقٍ؛ لأن عقده بقي عليه سنة”.

وتابع: “أحيي جوليانو على ما قال؛ لأنه بالفعل قرار رحيله بيد إدارة النصر ويرى النجم البرازيلي أن الوقت هذا غير جيد للحديث في مثل هذه الأمور لأن فريقنا لدية ما يشغله في قطر”.

جوليانو يؤكد استمراره مع النصر:

وانتشرت أنباء تُفيد برغبة نادي النصر في الاستغناء عن النجم البرازيلي خلال الفترة الحالية، بعد التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، واستبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ونفى اللاعب البرازيلي هذه الأنباء، خاصة أن عقده ممتدًا لعام آخر، مؤكدًا أن إلغاء تأشيرة الخروج كان بالخطأ، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان النجم البرازيلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات في صفقة وصلت قيمتها إلى 10 ملايين يورو.







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