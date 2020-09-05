هل تدل كلمات فهد المولد على اقترابه من النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الجدل حول إمكانية انضمامه لنادي النصر، وذلك بعد إشادته بلاعبي العالمي إضافة لدخوله في أحاديث جانبية معهم، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بالجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قال فهد المولد عن لاعبي النصر ؟

وتحدث المولد بعد المباراة قائلًا: “تجمعني علاقة طيبة بلاعبي النصر وهم “حبايبي” ودائمًا أحب اللعب معهم، صحيح يكون هناك توتر في أجواء المباراة، ولكن خارج الملعب تمامًا، نكون أصدقاء وأحباء”.

وربما تُشير هذه التصريحات إلى إمكانية انتقال المولد لنادي النصر، وذلك في حال تأكد هبوط نادي الاتحاد لـ دوري الدرجة الأولى، وذلك إذا خسر ضد العدالة بالجولة الـ30 يوم الأربعاء المقبل.

وكان نادي الاتحاد تعادل مع النصر، بهدف لكل فريق حيث سجل للعالمي المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ثم تعادل المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني للفريق الاتحادي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

يذكر أن فهد المولد كان دخل في خلاف مع إدارة الاتحاد، وذلك بسبب المستحقات المالية المتأخرة، مما جعله يترك معسكر الفريق الإعدادي الذي كان مُقام في أبها، وعلى الفور ردت إدارة الاتحاد بأن اللاعب ليس له أي مستحقات مالية.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الـ11 في دوري المحترفين برصيد 32 نقطة، بعد تعادله مع فريق النصر.







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