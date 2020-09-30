هل يتم زيادة عدد الأجانب في أبطال آسيا 2021؟

المواطن - مروة نبيل

يعتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين الأجانب في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، تحسبًا لأي غيابات طارئة في صفوف الأندية.

زيادة الأجانب في أبطال آسيا

وأشارت “الرياضية” إلى أن الاتحاد الآسيوي يدرس فتح عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بداية من النسخة المقبلة 2021، مع الالتزام بإشراك 4 لاعبين فقط في المباراة وفق النظام المعمول به حاليًّا “3 + 1”.

وأضافت المصادر: “جاءت هذه الخطوة بهدف تمكين الأندية من دعم قوائمها تحسُّبًا للغيابات القسرية، من إصابات وإيقافات وغير ذلك، وفي إطار تعزيز قوة المنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا”.

ومن المنتظر أن يرفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقترحه الجديد إلى المكتب التنفيذي للنظر فيه قبل اعتماده بشكل رسمي، وإبلاغ الأندية المشاركة في منافسات النسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال.

استبعاد الهلال

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري الأبطال.

ولم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الزعيم منسحبًا ويُلغي نتائجه في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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