هل يمكن لـ المستفيد حذف المرفقات؟ حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن للمستفيد حذف المرفقات التي يقوم برفعها على الموقع إلا في حالة واحدة فقط.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم إرفاق مستند فيجب الانتظار للتحقق والرد عليك بالقبول أو الرفض، كما يمكن معرفة حالة المستند عن طريق حساب المستفيد من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الموقع

– ثم تفاصيل الطلب

– ثم إدارة المرفقات

تفاصيل الدفعة الـ33

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.



متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر المتحدث الرسمي لـ برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.



وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86%من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.







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