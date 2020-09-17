هل يواصل ماركو مارين تألقه في آسيا 2020 ؟

المواطن - مروة نبيل

ظهر الألماني ماركو مارين بشكل مميز خلال مباراة فريقه الأهلي الماضية ضد الشرطة العراقي، ويطمح لمواصلة التألق في دوري أبطال آسيا 2020 خلال مواجهة الفريقين اليوم.

ماركو مارين يخطف الأنظار

وأشارت “أوبتا”، إلى أن ماركو مارين، نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه الأهلي ضد الشرطة في الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سجل اللاعب في أول مباراة له في دوري أبطال آسيا ومن أول تسديدة له على الإطلاق في البطولة”.

وكشف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيلة الأهلي ضد الشرطة العراقي، وشهدت تواجد اللاعب الألماني بشكل أساسي، وجاء كالتالي؛ محمد العويس، محمد المجحد، مارين، عبدالله ترمين، حسين عبدالغني، معتز هوساوي، مازن أبو شرارة، يوسف الحربي، عبدالباسط هندي، هيثم عسيري ولوكاس ليما.

الأهلي ضد الشرطة

ويلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الأهلي ضد الشرطة اليوم، يتصدر الراقي مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، فيما يملك الفريق العراقي نقطة واحدة، بالتساوي مع استقلال الإيراني، وذلك بعد أزمة انسحاب الوحدة الإماراتي.

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