هل يُجدد الهلال عقد لوشيسكو؟

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء مؤخرًا عن رغبة نادي الهلال في تجديد عقد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد نجاحه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج.

الهلال يؤجل التجديد

وأكد مصدر مسؤول في نادي الهلال لـ”الرياضية”، أن الحديث عن تجديد عقد لوشيسكو خلال الفترة الحالية سابقًا لأوانه، مشيرًا إلى أن العقد بين الطرفين تبقى فيه عام كامل.

وواصل المصدر المسؤول تصريحاته قائلًا: “الصورة ستتضح بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة، والحديث في هذا الأمر مازال مبكرًا”.

وأضاف: “المدرب الروماني يقدم عملًا متميزًا مع الفريق منذ توليه منصب المدير الفني، حقق على إثره الفريق بطولة الدوري، والبطولة الآسيوية، ووصوله إلى نصف نهائي كأس الملك الذي سيُلعب في أكتوبر المقبل”.

لوشيسكو مع الزعيم

وكانت إدارة فهد بن نافل قد تعاقدت مع المدرب الروماني لوشيسكو في صيف عام 2019 لمدة عامين، خلفًا للمدير الفني الكرواتي زوران ماميتش، ليحقق معهم بطولة الدوري وبطولة آسيا في موسم واحد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لصالحه قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.







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