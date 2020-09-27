وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري المحترفين غدًا

المواطن - محمد سمعه

سيعقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، غدًا الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك لمناقشة آلية “إستراتيجية دعم الأندية” للموسم الرياضي الجديد.

الاجتماع في مكتب وزير الرياضة:

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن الاجتماع سيُقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بمكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

الكشف عن كرة الموسم الجديد:

وفي وقت سابق، كشفت رابطة دوري محمد بن سلمان للمحترفين عن كرة الموسم الجديد 2020/ 2021 الذي ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأعلنت الرابطة عن بعض التفاصيل عن كرة الموسم الجديد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حيث قالت بأن الكرة تم صناعتها بعد 8 سنوات من البحث، كما شارك في اختبارها 800 رياضي، وتؤدي بنفس الأداء في جميع الأجواء، وتتكون من 4 أسطح بدلًا من 12.

وكشفت الرابطة عن أن اسم الكرة هو “نايكي فلايت”، وهي الكرة التي ستُستخدم في مباريات الدوري السعودي بالموسم الجديد.

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