وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021

المواطن - الرياض

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، أنه سيتم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول 2021 حال تحسن الأمور، وذلك بعد شهور من الإغلاق بسبب كورونا.

وقال الخطيب في تصريحات لـ “رويترز”: “بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد)”.

وأضاف: هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع ولكن شهدنا صيفاً قوياً للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو.

ولفت أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة ومن المتوقع أن تصل نسبة التراجع إلى 45% بنهاية العام الحالي، وسنعمل العام المقبل على تعويض الخسائر بجانب تنشيط السياحة الداخلية.

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