وظائف إدارية شاغرة في شركة المياه الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المياه الوطنية:

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة.

– أخصائي تخطيط المواد.

– أخصائي تطوير الكفاءات.

– مدير خدمات الموظفين.

– مدير عام الخدمات الفنية.

التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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